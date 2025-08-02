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З окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей, ‒ Прокудін

Дітям ‒ від чотирьох до сімнадцяти років. 

З окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей, ‒ Прокудін

Ще одну групу українських дітей врятували з окупованого лівобережжя Херсонської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Дітям ‒ від чотирьох до сімнадцяти років. 

“15-річна дівчина, яка сміливо носила вишиванку та відкрито заявляла про свою українську позицію, зазнала цькувань і побиття від вчителів та однокласників. Її родині погрожували позбавленням батьківських прав”, ‒ розповів голова ОВА.

За його словами, іншу 15-річну школярку окупанти допитували шість годин і погрожували арештом за проукраїнський коментар у соцмережах.

Ще одній родині, де виховують 4-річну дівчинку з інвалідністю та її 8-річного брата, погрожували відібрати дітей, якщо вони не підуть до російської школи. Ліки, яких потребувала молодша дитина, знайти було майже неможливо.

17-річний підліток вирішив виїхати, щоб уникнути призову до російської армії. Його однокласників, попри юний вік, уже змусили вступити до збройних сил РФ. До нього додому приходили так звані “військкомати” і погрожували.

“Завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського “Bring Kids Back UA” та роботі команди “Save Ukraine” діти та їхні рідні тепер у безпеці на підконтрольній Україні території та отримують необхідну допомогу”, ‒ додав Прокудін.

  • Від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонщини вдалося повернути 116 дітей. 
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