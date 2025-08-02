Міноборони шукає людей, які мають штрафи, щоб вони протестували новий сервіс "Резерв+"

У Міноборони анонсували, що у додатку "Резерв+" на початку серпня сервіс сплати штрафів розшириться. У ньому зʼявиться можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.

Як зазначили у оборонному відомстві, для того щоб послуга працювала належним чином, команда міністерства проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення.

"Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення – сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК", – зазначили у відомстві.

Щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити онлайн-форму.