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Міноборони шукає людей, які мають штрафи, щоб вони протестували новий сервіс "Резерв+"

Міністерство оборони запускає бета-тестування штрафу за неприбуття за повісткою.

Міноборони шукає людей, які мають штрафи, щоб вони протестували новий сервіс "Резерв+"
Мобільний застосунок "Резерв+"
Фото: скриншот відео

У Міноборони анонсували, що у додатку "Резерв+" на початку серпня сервіс сплати штрафів розшириться. У ньому зʼявиться можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.

Як зазначили у оборонному відомстві, для того щоб послуга працювала належним чином, команда міністерства проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення.

"Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення – сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК", – зазначили у відомстві. 

Щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити онлайн-форму

  • Раніше Міноборони запустило послугу оплати штрафів онлайн для військовозобов’язаних, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Цей сервіс дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.
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