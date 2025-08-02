Двоє підлітків потрапили під удар російського дрона на Сумщині. Один із хлопчиків загинув

Сьогодні, 2 серпня, унаслідок атаки російського дрона у Сумській обалсті загинув 12-річний підліток.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
"Близько 14:30 ворог атакував Свеську громаду. Постраждали двоє підлітків, які були поряд з місцем удару. 12-річний хлопчик помер до приїзду медиків", – написав він у телеграмі.
Також постраждав 13-річний підліток. Його госпіталізували з уламковими пораненнями. Лікарі борються за його здоров’я.
Обставини трагедії встановлюють.
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