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Двоє підлітків потрапили під удар російського дрона на Сумщині. Один із хлопчиків загинув

Іншу дитину госпіталізували. 

Двоє підлітків потрапили під удар російського дрона на Сумщині. Один із хлопчиків загинув
Наслідки обстрілу у Сумах, ілюстративне фото
Фото: Сумська облпрокуратура

Сьогодні, 2 серпня, унаслідок атаки російського дрона у Сумській обалсті загинув 12-річний підліток. 

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"Близько 14:30 ворог атакував Свеську громаду. Постраждали двоє підлітків, які були поряд з місцем удару. 12-річний хлопчик помер до приїзду медиків", – написав він у телеграмі. 

Також постраждав 13-річний підліток. Його госпіталізували з уламковими пораненнями. Лікарі борються за його здоров’я.

Обставини трагедії встановлюють.

  • Сьогодні російський дрон поранив на Харківщині 6-річну дівчинку, яка їхала із татом та братиком у авто. 
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