Правоохоронці повідомили про викриття корупційної схеми на закупівлі дронів та РЕБ (доповнено)

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили сьогодні, 2 липня, про викриття корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.

"Сьогодні проведено низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед викритих на хабарі є чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій та військовослужбовці Національної гвардії. За інформацією джерел низки українським медіа, зокрема “Української правди” та РБК-Україна, а також Центру протидії корупції, йдеться про нардепа від “Слуг народу” Олексія Кузнєцова. Згодом цю інформацію підтвердив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

Суть схеми зводилася до укладання державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.

"До 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди", – повідомили правоохоронці.

Наразі 4 осіб затримали в порядку ст. 208 КПК України. Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.

Як пише "Українська правда", серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, крім Кузнєцова є голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

Фото: НАБУ і САП Викрили корупційну схему на закупівлях дронів та РЕБ

"Зазначимо, що проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, підписаним Президентом України, який усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях. Ця операція — приклад того, як інституційна підтримка і командна взаємодія на найвищому рівні сприяють реальним змінам. Дякуємо Президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі", – повідомили у НАБУ.