ЗМІ: Китай відкидає вимогу США щодо припинення закупівлі російської нафти

Пекін відкинув вимогу США щодо припинення купівлі нафти в Ірану та Росії. У США заявили, що Китай "можливо заплатить 100% тарифів", пише AP.

"Китай завжди забезпечуватиме постачання енергії таким чином, щоб це служило нашим національним інтересам. Примус і тиск нічого не досягнуть. Китай твердо захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", – ідеться у заяві Міністерства закордонних справ Китаю у "X", відповідаючи на погрозу США запровадити 100% тариф.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, повернувшись із переговорів, заявив, що коли йдеться про купівлю російської нафти, то "китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету". Він також повідомив, що представники США висловили своє занепокоєння Китаю щодо постачання товарів подвійного призначення Росії, які використовують для створення зброї.

"Ми не хочемо перешкоджати їхньому суверенітету, тому вони хотіли б платити 100% тариф", — сказав Скотт Бессент.

Також Скотт Бессент зауважив, що попри небажання відмовлятись від нафти з Росії, Китай "готовий" на нову торгівельну угоду із США.