Важлива ініціатива американських сенаторів: озброєння та інвестиції у структурні реформи

Сенат США готує двопартійну підтримку України : співголова Комітету Сенату США з закордонних справ демократка Джин Шахін і сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі подали на розгляд двопартійний законопроєкт Supporting Ukraine Act of 2025 , який дозволяє надати нам допомогу на десятки мільярдів доларів.

Фото: EPA/UPG Cенаторка Джин Шахін, демократка від штату Нью-Гемпшир (ліворуч), розмовляє із сенаторкою Лізою Мурковскі, республіканкою від штату Аляска, під час слухань у Сенаті.

Документ можуть підтримати республіканці, у тому числі крило MAGA, оскільки кошти надають як внески США до Інвестиційного фонду відбудови України (угода про надра).

Тобто формально республіканці виконають обіцянки електорату — коштів американських платників податків не витрачатимуть. Між нами великий гарний океан, оце все. І добре. Багато республіканців проти допомоги Україні, а такий обхідний маневр може їх влаштувати.

Крім того, частина доходів від продажу зброї європейцям для України, закупівлі зброї для Німеччини (батареї Patriot і Stinger), продажу HIMARS до країн Балтії та Східної Європи підуть на цілі довгострокової підтримки нашої держави.

Це хороший маркер: багато місяців ЄС бракуватиме озброєнь і боєприпасів, і цей дефіцит можна закривати за допомогою Вашингтона, державних гарантій, кредитів і різних механізмів на кшталт облігацій.

І будь-яка активність тут означатиме струмок з ресурсів для Києва.

Крім того, документ пропонує розширити повноваження президента щодо відвантаження з наявності ЗС США. Нині глава Білого дому може без погодження із Сенатом передати засобів не більш ніж на 100 млн, сенатори пропонують цю цифру збільшити до 6 млрд.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс під час Національного дня пам'яті США, 26 травня 2025 року.

Крім зміни балансу між гілками влади, з'являється гнучкість — не потрібні дебати, бюджет, якщо захоче втрутитися ще більше КНДР або котрась країна-ізгой, якій нічого втрачати через те, що всі санкції вже задіяні. Імовірно, більш авторитарному Дональду Трампу важливо мати такі важелі, незважаючи на двопартійну підтримку.

30 млрд на пряму військову підтримку у 2026–2027 роках, 600 млн — на підтримку Національної поліції України та Державної прикордонної служби, 50 млн — на розслідування воєнних злочинів.

Теж добрий знак — структурні інвестиції, а не ресурси, щоб тягнути час, коли в ЄС запрацюють снарядні заводи та підприємства з виробництва вибухівки. Ми американцям потрібні як партнери, де працюють закони, а не як Сомалі під боком у РФ, що б не казали ватяні пропагандисти.

Чи є те, що може вплинути на ситуацію на фронті в межах 30 млрд доларів на два роки? Звісно.

Керовані бомби і контейнери самоприкриття РЕБ для літаків — ми все ще не використовуємо максимально можливість бити сотнею точного чавуну на добу, виколупати всі прикордонні переходи, позиції пілотів, логістику в тактичному тилу.

ОТРК. Навіть не треба останні ATACMS 2000 — згодяться навіть старі касетні. Як у книжці для корпусних командирів: колупати дорогі радари, майданчики, куди сідають гелікоптери, вузли зв'язку, батареї ППО. Подивитися, що закінчиться раніше — долари в бюджеті США чи золотовалютні резерви РФ.

Фото: alternathistory MIM-23 HAWK. Зенітно-ракетний комплекс

Боротьба з «шахедами» — модернізація малої зенітної артилерії нічним каналом, системою управління вогню, закупівля додаткових «Месників», ракет Hawk, валу для паліативу, колишніх зенітних морських ракет і перероблених повітря — повітря. Захистити тил і ВПК від баражувальних боєприпасів — найважливіше стратегічне завдання, дедалі більше країн вкладаються в українську оборонку.

Полювання на пілотів — високоточні Excalibur з модернізацією проти РЕБ, касети, шрапнельні ракети для HIMARS. Тиснути на їхні сили БпЛА, щоб зменшити тиск на нашу логістику — важлива мета.

Плюс САУ і змінні стволи — ворог має перевагу в числі снарядів, ми повинні мати перевагу в дистанції і точності.

Звичайно, бронемашини і MRAP — ми не можемо зазнавати колосальних втрат, забігаючи на мотоциклах і багі на міни.

Важливо, як відреагують на ініціативу Трамп і та частина республіканців, яка вважає витрати на війну в Україні марними.

Фото: gagadget.com MaxxPro MRAP Американський бронеавтомобіль

Але те, що ініціатива передбачає військову підтримку й інвестиції в структурні реформи, є добрим знаком — нова адміністрація прийшла до того самого висновку, що й стара: успіхи РФ в Україні дестабілізують Європу й суперечать національним інтересам США. Якщо це не елемент тиску перед поїздкою Віткоффа до Москви, для підписання домовленостей — скоро нас очікуватимуть добрі новини.