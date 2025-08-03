Нетаньягу: відео з виснаженими заручниками доводить, що ХАМАС не хоче угоди

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кадри з двома виснаженими заручниками, яких утримують у Смузі Гази, свідчать про небажання ХАМАСу укладати угоду про звільнення, пише Times of Israel.

«Я прекрасно розумію, чого хоче ХАМАС. Йому не потрібна угода. Він хоче нас зламати — цими жахливими відео, цією брехливою пропагандою жахів, яку він поширює по всьому світу», — сказав Нетаньягу у відеозверненні.

Прем’єр додав, що був «приголомшений» кадрами з полоненими і провів розмову з їхніми родинами. За його словами, заручники «виснажені у темниці», тоді як бойовики ХАМАСу «мають усе необхідне» і «морять їх голодом, як це робили нацисти з євреями».

«Ми не зламаємося. Я сповнений ще більшої рішучості звільнити наших синів, знищити ХАМАС і гарантувати, що Газа більше ніколи не становитиме загрози Ізраїлю», — заявив він.