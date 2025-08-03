Генсек ООН скорочує бюджет через загрозу втрати фінансування з боку США

Загальні витрати ООН скоротять на 20% — до найнижчого рівня з 2018 року.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оголосив про скорочення бюджету Організації на понад 700 мільйонів доларів і підготовку до масштабної реформи, пише Bloomberg.

Причиною стали дії адміністрації президента США Дональда Трампа, яка припинила фінансування ООН та оголосила про перегляд участі у низці її структур.

Загальні витрати ООН скоротять на 20% — до найнижчого рівня з 2018 року. Очікується ліквідація близько 3000 робочих місць. У структурі ООН також готуються до скорочень ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО та інші агентства.

Адміністрація Трампа вже оголосила про вихід із ЮНЕСКО, Ради ООН з прав людини, а також припинила фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям.

У січні цього року генсек ООН визнав наявність «повномасштабної кризи ліквідності». Згідно з його планом, який оприлюднять у вересні, передбачена реструктуризація більшості програм. Бюджет ООН зменшиться до 3,7 млрд доларів, а загальні витрати всієї системи ООН — до найнижчого рівня за десятиліття.

Деякі американські аналітики вважають, що частину програм ООН слід підтримати, зокрема, ядерний контроль та Всесвітню продовольчу програму. Натомість інші структури, як-от Продовольча і сільськогосподарська організація ООН чи Рада з прав людини, на їхню думку, «повністю суперечать американській політиці».