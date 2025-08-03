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У Німеччині невідомі здійснили диверсії на залізниці

За тиждень зафіксовано три підпали, що призвело до затримки потягів і вплинуло на десятки тисяч пасажирів.

У Німеччині невідомі здійснили диверсії на залізниці
Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

У Німеччині в районі станції Вебау, що поблизу міста Гоенмельзен у східній федеральній землі Саксонія-Ангальт виявлено вже третій за тиждень підпал кабелю залізничної лінії. Постраждала вантажна колія для перевезення вугілля.

Про це пише DW.

Про черговий інцидент на німецькій залізниці стало відомо 2 серпня. На залізничній колії поблизу Вебау, району міста Гогенмельзен у Саксонії-Ангальт сталася пожежа кабелю. 

Постраждала вантажна колія для перевезення вугілля. Поліція розслідує інцидент. Є підозра на диверсії. 

У Deutsche Bahn заявили, що внаслідок підпалу постраждали кілька сотень поїздів, які проїжджали цією ділянкою через Рурську область. Деякі поїзди були перенаправлені, інші припинили рух раніше терміну. 

За даними компанії, наслідки підпалу відчули десятки тисяч мандрівників, зокрема відпочивальників, що прямували дорогою до аеропорту Дюссельдорфа.

Залізничний рух у землі Північний Рейн-Вестфалія було відновлено. Розслідування інциденту триває. 
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