На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
ГоловнаСвіт

ЦПД: РФ під виглядом культурної співпраці поширює пропаганду у країнах Латинської Америки

РФ намагається сформувати коло міжнародної підтримки та впливати на політичні, економічні й військові процеси в регіоні.

ЦПД: РФ під виглядом культурної співпраці поширює пропаганду у країнах Латинської Америки
Фото: ЦПД

Росія намагається посилити свій вплив у країнах Латинської Америки під виглядом культурної та освітньої співпраці.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, 31 липня в столиці Куби Гавані стартував фестиваль російського кіно, організований за сприяння державних структур РФ — "Роскіно" та мінкульту Росії.

"У межах фестивалю кубинцям демонструватимуть російські кінофільми, більшість з яких містять "традиційні цінності", тобто є пропагандистськими. Ці стрічки виправдовують війну, глорифікують російську армію та культивують ненависть до Заходу", — кажуть у ЦПД.

Таким чином РФ намагається сформувати коло міжнародної підтримки та впливати на політичні, економічні й військові процеси в регіоні.

"Хоч росія й виставляє такі ініціативи як "частину культурного діалогу", насправді це інструмент кремлівської пропаганди", — йдеться в повідомленні.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies