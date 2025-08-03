ЦПД: РФ під виглядом культурної співпраці поширює пропаганду у країнах Латинської Америки

РФ намагається сформувати коло міжнародної підтримки та впливати на політичні, економічні й військові процеси в регіоні.

Росія намагається посилити свій вплив у країнах Латинської Америки під виглядом культурної та освітньої співпраці.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, 31 липня в столиці Куби Гавані стартував фестиваль російського кіно, організований за сприяння державних структур РФ — "Роскіно" та мінкульту Росії.

"У межах фестивалю кубинцям демонструватимуть російські кінофільми, більшість з яких містять "традиційні цінності", тобто є пропагандистськими. Ці стрічки виправдовують війну, глорифікують російську армію та культивують ненависть до Заходу", — кажуть у ЦПД.

Таким чином РФ намагається сформувати коло міжнародної підтримки та впливати на політичні, економічні й військові процеси в регіоні.

"Хоч росія й виставляє такі ініціативи як "частину культурного діалогу", насправді це інструмент кремлівської пропаганди", — йдеться в повідомленні.