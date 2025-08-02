Камбоджа висуне Дональда Трампа на Нобелівську премію миру

Причиною такого кроку є втручання Трампа у конфлікт між Камбоджею і Таїландом.

Камбоджа висуне кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Як пише Reuters, про це заявив у п'ятницю віце-прем'єр-міністр країни Сан Чантол.

Кандидатуру американського президента хочуть висунути після його втручання у припинення нещодавнього прикордонного конфлікту між Камбоджею та Таїландом.

Під час спілкування із журналістами у Пномпені Чантол подякував Трампу за встановлення миру та сказав, що він заслуговує на номінацію на премію, найвищу міжнародну нагороду, що вручається особі чи організації, яка "зробила найбільше для розвитку дружби між народами".

Начебто саме заклик Трампа минулого тижня вивів із глухого кута зусилля щодо припинення бойових дій між Таїландом і Камбоджею і що це призвело до переговорів у Малайзії.

Після оголошення перемир'я речниця Білого дому Каролін Лівітт написала у своєму акаунті на X, що Трамп домігся цього.

"Дайте йому Нобелівську премію миру!", – зазначила вона.

Щонайменше 43 людини загинули внаслідок запеклих зіткнень, які тривали п'ять днів і змусили переміщувати понад 300 000 людей по обидва боки кордону.

У червні Пакистан оголосив, що рекомендуватиме Трампа на Нобелівську премію миру за його роботу зі сприяння врегулюванню конфлікту з Індією, а прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху минулого місяця заявив, що теж висунув кандидатуру Трампа на цю премію.

Конфлікт Камбоджі і Таїланду