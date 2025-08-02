Швейцарці приголомшені 39% митом США, перемовини триватимуть

Швейцарія вважає Штати головним експортним ринком для своєї фармацевтичної продукції, годинників, машин та шоколаду.

Президента США Дональд Трамп встановив для Швейцарія 39% мито ‒ одну з найвищих тарифних ставок у рамках свого глобального перезавантаження торгівлі, пише Reuters.

Швейцарські виробники попередили, що десятки тисяч робочих місць опинилися під загрозою.

Уряд заявив, що він “розчарований” і вирішить, як діяти далі. Країна залежить від експорту, тариф більше ніж удвічі перевищує 15% ставку для більшості імпорту Європейського Союзу до Сполучених Штатів.

“Цей тариф ‒ проти спочатку запропонованого 31% тарифу, який швейцарські чиновники назвали “незрозумілим”, є важким ударом для невеликої альпійської країни”, ‒ пише видання.

Швейцарія вважає США головним експортним ринком для своєї фармацевтичної продукції, годинників, машин та шоколаду.

Білий дім заявив у п'ятницю, що зробив цей крок через відмову Швейцарії піти на “значні поступки” і скасувати торговельні бар'єри.

“Швейцарія, будучи однією з найбагатших країн світу з найвищим рівнем доходу, не може очікувати, що Сполучені Штати терпітимуть односторонні торговельні відносини”, – заявив чиновник Білого дому.

Швейцарські ЗМІ повідомляли, що уряд очікував ставки близько 10%.

Основним експортом Швейцарії до США є фармацевтична продукція ‒ на суму 35 мільярдів доларів минулого року – хоча чиновники заявили, що виробники ліків поки що не повинні постраждати від вищої ставки.

За даними Федерації швейцарської годинникової промисловості, США є провідним іноземним ринком годинників для Швейцарії, на який припадає 16,8% експорту, або близько 4,4 мільярда франків.

Нова ставка має набути чинності 7 серпня, і швейцарське джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що переговори триватимуть.