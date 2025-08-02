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У будівлі словацького мовника знайшли схованку наркотиків

А ще пристойну суму готівкою. 

У будівлі словацького мовника знайшли схованку наркотиків
Словацька поліція
Фото: Tyzden

Поліція Словаччини провела операцію під прикриттям у будівлі національного мовника STVR у Братиславі, під час якої у телевізійників було знайдено велику суму готівкою та заборонені речовини.

Як пише "Європейська правда", правоохоронці зайшли до офісу нібито для проведення ремонту. У стелі їм вдалося виявити таємний сховок, за перегородкою якого зберігалася велика кількість наркотиків: понад пів кілограма кокаїну, кілограм кетаміну, екстезі та марихуана. На додачу там було кілька десятків тисяч євро готівкою. 

Двоє чоловіків, серед яких співробітник телекомпанії, були затримані за звинуваченням у незаконному збуті психотропних речовин. STVR офіційно заявила про те, що співпрацює зі слідчими та поки не може надати додаткову інформацію через вимоги розслідування. 
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