У будівлі словацького мовника знайшли схованку наркотиків

Поліція Словаччини провела операцію під прикриттям у будівлі національного мовника STVR у Братиславі, під час якої у телевізійників було знайдено велику суму готівкою та заборонені речовини.

Як пише "Європейська правда", правоохоронці зайшли до офісу нібито для проведення ремонту. У стелі їм вдалося виявити таємний сховок, за перегородкою якого зберігалася велика кількість наркотиків: понад пів кілограма кокаїну, кілограм кетаміну, екстезі та марихуана. На додачу там було кілька десятків тисяч євро готівкою.

Двоє чоловіків, серед яких співробітник телекомпанії, були затримані за звинуваченням у незаконному збуті психотропних речовин. STVR офіційно заявила про те, що співпрацює зі слідчими та поки не може надати додаткову інформацію через вимоги розслідування.