Через заяви експрезидента РФ Трамп наказав розмістити два американські атомні підводні човни

Президент США Дональд Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни після заяв експрезидента РФ Дмитра Медведєва.
Як ідеться в дописі Трампа у його соцмережі, заяви Медведєва були «вкрай провокаційними».
«На підставі вкрай провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який нині обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ, я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах — про всяк випадок, якщо ці безглузді та запальні висловлювання виявляться чимось більшим, ніж просто словами», - написав лідер США.
Трамп зауважив, що «слова мають велике значення й часто можуть призводити до непередбачуваних наслідків».
«Сподіваюся, цього разу обійдеться без них», - додав президент США.
- Раніше Медведєв посперечався у соцмережі Х зі сенатором Ліндсі Гремом. Ексочільник Кремля назвав новий ультиматум голови Білого дому “погрозою” та “кроком до війни”. У своєму пості він звернувся до Грема словом у множині "дідулі", ймовірно, також маючи на увазі Трампа.
- Тоді Трамп порадив Медведєву “стежити за словами”.