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Через заяви експрезидента РФ Трамп наказав розмістити два американські атомні підводні човни

«Слова мають велике значення й часто можуть призводити до непередбачуваних наслідків», - сказав Трамп.

Через заяви експрезидента РФ Трамп наказав розмістити два американські атомні підводні човни
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни після заяв експрезидента РФ Дмитра Медведєва.

Як ідеться в дописі Трампа у його соцмережі, заяви Медведєва були «вкрай провокаційними».

«На підставі вкрай провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який нині обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ, я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах — про всяк випадок, якщо ці безглузді та запальні висловлювання виявляться чимось більшим, ніж просто словами», - написав лідер США.

Трамп зауважив, що «слова мають велике значення й часто можуть призводити до непередбачуваних наслідків». 

«Сподіваюся, цього разу обійдеться без них», - додав президент США.

  • Раніше Медведєв посперечався у соцмережі Х зі сенатором Ліндсі Гремом. Ексочільник Кремля назвав новий ультиматум голови Білого дому “погрозою” та “кроком до війни”. У своєму пості він звернувся до Грема словом у множині "дідулі", ймовірно, також маючи на увазі Трампа.
  • Тоді Трамп порадив Медведєву “стежити за словами”.
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