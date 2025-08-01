Через заяви експрезидента РФ Трамп наказав розмістити два американські атомні підводні човни

«Слова мають велике значення й часто можуть призводити до непередбачуваних наслідків», - сказав Трамп.

Президент США Дональд Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни після заяв експрезидента РФ Дмитра Медведєва.

Як ідеться в дописі Трампа у його соцмережі, заяви Медведєва були «вкрай провокаційними».

«На підставі вкрай провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який нині обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ, я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах — про всяк випадок, якщо ці безглузді та запальні висловлювання виявляться чимось більшим, ніж просто словами», - написав лідер США.

Трамп зауважив, що «слова мають велике значення й часто можуть призводити до непередбачуваних наслідків».

«Сподіваюся, цього разу обійдеться без них», - додав президент США.