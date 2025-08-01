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У Пакистані винесли вироки 108 членам партії ув'язненого експрем'єра

Їх визнали винними в участі в протестах проти військових у 2023 році.

У Пакистані винесли вироки 108 членам партії ув'язненого експрем'єра
Прихильники тримають фотографію колишнього прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана
Фото: EPA/UPG

У Пакистані до тюремного ув’язнення засудили 108 членів партії ув’язненого колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана за участь у протестах проти військових у 2023 році.

Про це пише ВВС.

Масові заворушення спалахнули по всій країні в травні 2023 року після того, як сили безпеки заарештували Хана у справі про корупцію.

Хоча за останні два роки вже було винесено десятки вироків, ці рішення, зокрема щодо 10-річного терміну для лідера опозиції Омара Айюба Хана, стали серйозним ударом по партії "Пакистан Техрік-е-Інсаф", яку він і очолює.

Опозиційні політики засудили такі рішення суду з боротьби з тероризмом, який також позбавив мандатів шістьох депутатів від цієї партії.

Як йдеться у заяві партії у соцмережі Х, вперше в судовій історії Пакистану сталася "така сумна й ганебна подія".

"Лідерів опозиції в обох палатах парламенту покарали лише за те, що вони були відданими прибічниками політичної ідеї Імрана Хана, його боротьби за представництво народу та дотримання конституції", – йдеться у дописі. 

Партія заявила, що оскаржуватиме рішення суду.

Імран Хан, колишня зірка міжнародного крикету, перебуває під вартою з серпня 2023 року, однак залишається надзвичайно популярним у Пакистані.

Проти нього все ще висунуто понад 150 звинувачень: від тероризму до розголошення державної таємниці. Усі ці звинувачення і він, як і його прибічники називає політично вмотивованими.

Сутички між силами безпеки та прихильниками Хана спалахнули після його арешту 9 травня 2023 року. Тисячі його прибічників штурмували урядові будівлі та військові об'єкти. У результаті протестів загинуло щонайменше десятеро людей, що стало приводом для жорстких репресій проти партії Хана.

Під час виборів до Національної асамблеї у 2024 році кандидати від його партії, які  балотувалися як незалежні, здобули найбільше місць, однак їм завадили сформувати уряд.
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