УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»
Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ГоловнаСвіт

Минулого року у Німеччині зросла кількість ДТП за участі електросамокатів

Торік їх кількість зросла на понад чверть.

Минулого року у Німеччині зросла кількість ДТП за участі електросамокатів
Ілюстративне фото
Фото: Поліція Львівської області

У Німеччині в 2024 році зафіксували зростання кількості ДТП за участю електросамокатів, за результатами яких люди були травмовані або загинули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

За даними Федерального статистичного управління, у 2024 році поліція зареєструвала 11 944 таких ДТП. Це на 26,7% більше, ніж у 2023 році,коли їх було 9 425.

Торік в ДТП за участю електросамокатів загинули 27 осіб, а в 2023 - 22 особи. Переважна більшість постраждалих і всі загиблі були самі водії.

Майже половина водіїв, які потрапили в аварію, були молодші 25 років, а 82% – молодші 45 років.

Алкоголь залишається однією з основних причин ДТП - торік 12,4% водіїв електросамокатів, які потрапили в аварію, перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Водночас електросамокати, як і раніше, становлять відносно невелику частку від загальної кількості ДТП - з 290 701 ДТП з постраждалими минулого року тільки 4,1% сталися за участю електросамокатів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies