Минулого року у Німеччині зросла кількість ДТП за участі електросамокатів

У Німеччині в 2024 році зафіксували зростання кількості ДТП за участю електросамокатів, за результатами яких люди були травмовані або загинули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

За даними Федерального статистичного управління, у 2024 році поліція зареєструвала 11 944 таких ДТП. Це на 26,7% більше, ніж у 2023 році,коли їх було 9 425.

Торік в ДТП за участю електросамокатів загинули 27 осіб, а в 2023 - 22 особи. Переважна більшість постраждалих і всі загиблі були самі водії.

Майже половина водіїв, які потрапили в аварію, були молодші 25 років, а 82% – молодші 45 років.

Алкоголь залишається однією з основних причин ДТП - торік 12,4% водіїв електросамокатів, які потрапили в аварію, перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Водночас електросамокати, як і раніше, становлять відносно невелику частку від загальної кількості ДТП - з 290 701 ДТП з постраждалими минулого року тільки 4,1% сталися за участю електросамокатів.