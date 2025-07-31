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Британія заявляє, що збої в авіаперельотах не пов’язані з кібератакою

Це вже другий інцидент за останні роки.

Британія заявляє, що збої в авіаперельотах не пов’язані з кібератакою
Пасажири стоять у черзі на реєстрацію в аеропорту Гатвік у Кроулі, Велика Британія, 30 липня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Міністерка транспорту Великої Британії Гайді Александер заявила, що технічний збій, який 30 липня спричинив затримки понад сотні авіарейсів, був поодиноким інцидентом і не має ознак злочинної діяльності, пише Reuters.

«Я знаю, що будь-які збої засмучують пасажирів. Рейси вже поновлено... Я й надалі отримуватиму регулярні оновлення», — написала Александер у соцмережі X після зустрічі з виконавчим директором NATS Мартіном Ролфом.

Національна служба авіаційного трафіку (NATS), що обслуговує повітряний простір Британії та східну частину Північної Атлантики, відновила роботу систем у середу ввечері після переходу на резервну систему через збій, пов’язаний із радаром.

Інцидент, що став уже другим за останні роки, зачепив аеропорти Гітроу, Гатвік, Единбурга та інші. За даними аналітичної компанії Cirium, до 18:30 середи були скасовані 122 рейси, ще 23 — у четвер до 07:30 за Грінвічем.

У четвер NATS повторно вибачилася перед пасажирами та наголосила, що не виявлено жодних ознак кіберінциденту.

Аеропорт Гітроу, найбільший у Британії, раніше вже пережив серйозну аварію — у березні пожежа на підстанції спричинила затримки для тисяч пасажирів.

Головний операційний директор Ryanair Ніл Макмахон закликав Мартіна Ролфа подати у відставку, заявивши, що збої в NATS повторюються, а висновків після інциденту в серпні 2023 року зроблено не було.

  • Тим часом у Німеччині підозрюють диверсію після пожежі на ключовій залізничній лінії. Інцидент стався на головній лінії, яка з’єднує північ і південь країни.
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