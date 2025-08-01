Комітет Сенату США підтримав законопроєкт про фінансування України

Йдеться про фінансування у розмірі близько 1 млрд доларів.

Комітет Сенату з асигнувань схвалив законопроєкт про військові витрати, який включає близько 1 млрд доларів на підтримку України.

Про це повідомляє Reuters.

Очолюваний республіканцями комітет Сенату схвалив 852 млрд доларів для Міністерства оборони на фінансовий рік, що закінчується 30 вересня 2026 року. Це на 21,7 млрд доларів, або на 2,6%, більше, ніж Дональд Трамп запитував раніше цього року.

Комітет віддав 26 голоси за те, щоб відправити законопроєкт на голосування в повному складі Сенату. За це проголосували як демократи, так і республіканці. Проти було всього три голоси.

Законопроект включає 800 млн доларів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) та 225 млн доларів на Балтійську ініціативу безпеки, значна частина якої зрештою спрямована на підтримку України у війні проти вторгнення Росії.

“Я б сказав, що підтримка України становить мільярд доларів”, – заявив сенатор-демократ Кріс Кунс.

Бюджетний запит Трампа та законопроект про оборонні асигнування, прийнятий Палатою представників на початку цього року, не передбачали жодного фінансування USAI, в рамках якої США надають кошти на закупівлю обладнання для України.

Крім того, сенатор-республіканець Ліза Мурковскі та демократка Джин Шахін заявили, що вони внесли законопроєкт, який передбачає допомогу Україні у розмірі 54,6 млрд доларів протягом наступних двох років.