США запровадять візові санкції проти офіційних осіб Палестини

Невідомо, чи вплине це на їхню змогу брати участь у заходах ООН.

Державний департамент Сполучених Штатів заявив, що припинить видавати візи для подорожей до країни чиновникам та громадським діячам, які представляють невизнану США державу Палестина.

Як пише BBC, без перепусток залишаться люди, пов'язані з Палестинською Адміністрацією - офіційним органом, створеним внаслідок угод в Осло, який представляє Палестину на міжнародній арені - та Організацією визволення Палестини, яка вважається представником палестинського народу після визнання Ізраїлю та засудження насильства.

Обидві організації вважають санкції "помстою" Вашингтона за "безпрецедентні успіхи палестинської дипломатії", які призвели до все більшої кількості оголошень про визнання суверенітету Палестини. Натомість Ізраїль привітав обмеження, підкресливши, що це "викриття морального спотворення деяких країн, які побігли визнавати віртуальну палестинську державу, попри підтримку нею терору".

Відмова у видачі віз була звичним явищем для представників Палестинської Адміністрації та Організації визволення Палестини і раніше, адже вони мали проходити спеціальну процедуру для отримання дозволу на подорожі. Поки невідомо, чи вплинуть санкції на здатність палестинських чиновників працювати на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Посол Палестини в ООН та його заступник є громадянами США.