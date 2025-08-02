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ХАМАС вийшов з мирних переговорів, Ізраїль відклав військове рішення

У Єрусалимі думатимуть, що робити далі.

ХАМАС вийшов з мирних переговорів, Ізраїль відклав військове рішення
Фото: ЦАХАЛ у сомережі Х

За інформацією CNN, ХАМАС остаточно вийшов з переговорів щодо припинення вогню у Смузі Гази, що змушує Ізраїль готувати військове рішення для доведення війни до завершення.

Уряд Біньяміна Нетаньягу вирішив відкласти остаточне затвердження плану до наступного тижня. Це пов'язано із внутрішніми розбіжностями у поглядах міністрів на те, як влада має діяти у палестинському анклаві. 

Розглядаються дві основні тактики: оточити саме місто Газа та інші густонаселені центри або ж узяти його штурмом та підкорити, поставивши питання про анексію територій. 

Наприкінці робочого тижня ізраїльські чиновники разом з американськими союзниками були зайняті "пошуком нового розуміння щодо Гази", обговорюючи також гуманітарні питання на тлі підготовки до продовження військової операції.
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