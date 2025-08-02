Малі звинувачує експрем'єра у підриві державної влади через дописі на соцплатформі X

Мусса Мара, який десять років тому обіймав посаду прем'єр-міністра протягом дев'яти місяців, відверто критикує військовий уряд.

Колишнього прем'єр-міністра Малі Муссу Мару звинуватили у підриві довіри до держави через коментарі в соціальних мережах.

Про це пише Bloomberg.

Після візиту до в'язниці для зустрічі із затриманими опозиційними діячами в липні, Мусса Мара заявив на соцплатформі X про свою “непохитну солідарність із в'язнями совісті”.

Мара, який десять років тому обіймав посаду прем'єр-міністра протягом дев'яти місяців, відверто критикує військовий уряд.

Хунта, яка перебуває при владі з часів переворотів у 2020 та 2021 роках, розпустила всі політичні партії в травні після рідкісних антиурядових протестів.

У четвер Мару вдруге затримали та допитали національні підрозділи з боротьби з кіберзлочинністю щодо його допису від 4 липня на X.

У дописі колишній прем'єр-міністр заявив, що його регулярні візити для зустрічей із затриманими мають на меті переконатися, що “полум'я надії ніколи не згасне в них”.

Прокурор відділу боротьби з кіберзлочинністю заявив, що розмови про “в’язнів совісті” та заяву про бажання боротися за них є правопорушенням, повідомляє Radio France Internationale. Окрім обвинувачення у підриві довіри до держави, йому також було пред’явлено обвинувачення у протистоянні законній владі та підбурюванні до громадських заворушень.Суд над ним має відбутися 29 вересня.

Місяць тому перехідний парламент схвалив військовому лідеру генералу Ассімі Гойті п’ятирічний президентський термін, який може бути поновлений без виборів. 41-річний Гойті, який двічі захоплював владу, був призначений перехідним президентом після державного перевороту 2021 року.

У той час він обіцяв провести вибори наступного року, але з того часу відмовився від своєї обіцянки, що завдало удару по зусиллях щодо відновлення багатопартійного правління в західноафриканській державі.