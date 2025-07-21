У Франції відкрили кримінальну справу проти X за ймовірні маніпуляції з алгоритмом

Влада також звинуватила компанію соціальних мереж у шахрайському вилученні даних.

Французький уряд розпочав кримінальне розслідування щодо соцплатформи Ілона Маска X через “ймовірне маніпулювання її алгоритмом” та “шахрайське” вилучення даних.

Про це пише Financial Times з посиланням на платформу соціальних мереж.

У своїй заяві в понеділок X повідомила, що французька влада запросила доступ до алгоритму рекомендацій компанії, а також дані “про всі публікації користувачів на платформі”.

X заявила, що “залишається в невіданні” щодо конкретних звинувачень, які вона заперечує, і що вона “не прийняла вимоги французької влади”.

Вона також розкритикувала розслідування як політично мотивоване.

“З французькою поліцією та прокурорами не вдалося одразу зв’язатися для отримання коментарів”, ‒ пише FT.