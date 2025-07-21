У Франції відкрили кримінальну справу проти X за ймовірні маніпуляції з алгоритмом

Французький уряд розпочав кримінальне розслідування щодо соцплатформи Ілона Маска X через “ймовірне маніпулювання її алгоритмом” та “шахрайське” вилучення даних.
Про це пише Financial Times з посиланням на платформу соціальних мереж.
У своїй заяві в понеділок X повідомила, що французька влада запросила доступ до алгоритму рекомендацій компанії, а також дані “про всі публікації користувачів на платформі”.
X заявила, що “залишається в невіданні” щодо конкретних звинувачень, які вона заперечує, і що вона “не прийняла вимоги французької влади”.
Вона також розкритикувала розслідування як політично мотивоване.
“З французькою поліцією та прокурорами не вдалося одразу зв’язатися для отримання коментарів”, ‒ пише FT.
- Раніше стало відомо, що Європейська комісія призупинила одне зі своїх розслідувань щодо компанії Х Ілона Маска за порушення правил цифрової прозорості блоку. Розгляд призупинили, поки тривають торговельні переговори зі США.
- ЄС проводить кілька розслідувань щодо компанії X відповідно до Закону блоку про цифрові послуги. У цьому законі прописані правила великих онлайн-компаній, і вони стали "каменем спотикання" між Брюсселем та великими технологічними компаніями США, які підтримує адміністрація Дональда Трампа. Ці компанії стверджують, що ЄС несправедливо переслідує американські фірми та порушує принципи свободи слова.