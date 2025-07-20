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Трамп привітав американців із півріччям свого президентства

"Рік тому наша країна була мертва, і надії на відродження майже не було. Сьогодні США - найкрутіша і найшанованіша країна в світі".

Трамп привітав американців із півріччям свого президентства
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп привітав американців з півріччям свого другого президентського терміну.

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"Отакої, час летить непомітно! Сьогодні шостий місяць мого другого терміну. Що важливо, цей період називають одним з найзначніших для будь-якого президента. Іншими словами, ми зробили багато хорошого і великого, включаючи припинення численних воєн в країнах, пов'язаних з нами лише торгівлею, або, в деяких випадках - дружбою", - написав він у соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що шість місяців - не такий вже й великий термін для повного відродження великої країни.

"Рік тому наша країна була мертва, і надії на відродження майже не було. Сьогодні США - найкрутіша і найшанованіша країна в світі. З річницею!", - зазначив президент США.
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