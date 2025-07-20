Трамп привітав американців із півріччям свого президентства

Президент США Дональд Трамп привітав американців з півріччям свого другого президентського терміну.
"Отакої, час летить непомітно! Сьогодні шостий місяць мого другого терміну. Що важливо, цей період називають одним з найзначніших для будь-якого президента. Іншими словами, ми зробили багато хорошого і великого, включаючи припинення численних воєн в країнах, пов'язаних з нами лише торгівлею, або, в деяких випадках - дружбою", - написав він у соцмережі Truth Social.
Трамп зазначив, що шість місяців - не такий вже й великий термін для повного відродження великої країни.
"Рік тому наша країна була мертва, і надії на відродження майже не було. Сьогодні США - найкрутіша і найшанованіша країна в світі. З річницею!", - зазначив президент США.
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- 20 січня Трамп офіційно став 47-м президентом США. Під час інавгурації головним пріоритетом він назвав "створення країни, яка буде собою пишатися".
- Наступного дня Трамп підписав перші президентські укази на стадіоні перед прихильниками. Він скасував одразу 78 рішень свого попередника Джо Байдена.