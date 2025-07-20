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ЗМІ: Іран може провести ядерні переговори з європейськими державами наступного тижня

Велика Британія, Франція та Німеччина заявили раніше, що нездатність відновити переговори призведе до повторного запровадження міжнародних санкцій проти Ірану.

ЗМІ: Іран може провести ядерні переговори з європейськими державами наступного тижня
Фото: soha.vn

Іран, Велика Британія, Франція та Німеччина можуть провести переговори наступного тижня щодо ядерної програми Тегерана.

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Про це пише Reuters з посиланням на напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim.

Три європейські країни заявили раніше, що нездатність відновити переговори призведе до повторного запровадження міжнародних санкцій проти Ірану.

“Принцип переговорів узгоджено, але консультації щодо часу та місця проведення переговорів тривають. Країна, в якій можуть відбутися переговори наступного тижня, ще не визначена”, – повідомляє Tasnim, посилаючись на джерело.

Звіт про можливі переговори з'явився через кілька днів після того, як міністри закордонних справ так званих країн E3, а також керівник зовнішньої політики Європейського Союзу провели свою першу телефонну розмову з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі після того, як Ізраїль та США атакували іранські ядерні об'єкти місяць тому.

Велика Британія, Франція та Німеччина, разом з Китаєм та Росією, є іншими сторонами ядерної угоди 2015 року, укладеної з Іраном, з якої Сполучені Штати вийшли у 2018 році, яка скасувала санкції проти країни Близького Сходу в обмін на обмеження її ядерної програми.

Група E3 заявила, що відновить санкції ООН проти Тегерана за допомогою так званого «механізму швидкого відновлення» до кінця серпня, якщо ядерні переговори, які тривали між Іраном та США до повітряної війни між Ізраїлем та Іраном, не відновляться або не дадуть конкретних результатів.
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