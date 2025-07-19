У Польщі тисячі людей взяли участь у близько ста демонстраціях проти мігрантів, які пройшли по всій країні, передає Укрінформ.

У центрі Варшави протестували як учасники демонстрації «Стоп імміграції!», так й учасники контрманіфестації з організації «Об’єднані проти расизму».

З боку учасників обох маніфестацій спостерігалася провокативна поведінка, поліція відгороджувала дві маніфестації одна від одної.

Демонстрації відбулися також в багатьох інших містах Польщі.

Один з лідерів «Конфедерації» Кшиштоф Босак під час демонстрації в Бялостоці закликав до відставки уряд Дональда Туска і вимагав закриття кордонів з Литвою, Україною, Білоруссю і Словаччиною.

Натомість ще один лідер «Конфедерації» Славомір Ментцен під час виступу в Торуні наголошував, що сьогоднішня акція спрямована як проти нелегальної, так і легальної міграції.