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У Польщі відбулися масові демонстрації проти мігрантів

Демонстрації організувала націоналістична партія «Конфедерація».

У Польщі відбулися масові демонстрації проти мігрантів
Фото: EPA/UPG

У Польщі тисячі людей взяли участь у близько ста демонстраціях проти мігрантів, які пройшли по всій країні, передає Укрінформ. 

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У центрі Варшави протестували як учасники демонстрації «Стоп імміграції!», так й учасники контрманіфестації з організації «Об’єднані проти расизму». 

З боку учасників обох маніфестацій спостерігалася провокативна поведінка, поліція відгороджувала дві маніфестації одна від одної.

Демонстрації відбулися також в багатьох інших містах Польщі. 

Один з лідерів «Конфедерації» Кшиштоф Босак під час демонстрації в Бялостоці закликав до відставки уряд Дональда Туска і вимагав закриття кордонів з Литвою, Україною, Білоруссю і Словаччиною.

Натомість ще один лідер «Конфедерації» Славомір Ментцен під час виступу в Торуні наголошував, що сьогоднішня акція спрямована як проти нелегальної, так і легальної міграції.
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