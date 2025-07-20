У Південній Кореї внаслідок злив та зсувів грунту загинули 17 людей

У Південній Кореї внаслідок злив та зсувів ґрунту загинуло 17 людей, ще 11 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними Міністерства внутрішніх справ та Національного пожежного агентства країни, станом на 18:00 за місцевим часом неділі найбільша кількість жертв – 10 загиблих і четверо зниклих безвісти – припадає на південний округ Санчхон.

Інші смерті – у містах Осані та Гапьоні, провінція Кьонгі, Сосані та Танджіні, провінція Південний Чхунчхон, та південно-західному місті Кванджу.

У Санчхоні досі тривають рятувальні роботи, тому кількість жертв може змінитися.