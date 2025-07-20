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У Південній Кореї внаслідок злив та зсувів грунту загинули 17 людей

У Південній Кореї внаслідок злив та зсувів грунту загинули 17 людей
Зсув грунту (ілюстративне фото)
Фото: newsgeorgia.ge

У Південній Кореї внаслідок злив та зсувів ґрунту загинуло 17 людей, ще 11 вважаються зниклими безвісти.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними Міністерства внутрішніх справ та Національного пожежного агентства країни, станом на 18:00 за місцевим часом неділі найбільша кількість жертв – 10 загиблих і четверо зниклих безвісти – припадає на південний округ Санчхон.

Інші смерті – у містах Осані та Гапьоні, провінція Кьонгі, Сосані та Танджіні, провінція Південний Чхунчхон, та південно-західному місті Кванджу.

У Санчхоні досі тривають рятувальні роботи, тому кількість жертв може змінитися.

  • З 16 липня в Санчхоні випало 793,5 мм опадів, у сусідньому окрузі Хапчхон – 699 мм, а в окрузі Хадон – 621,5 мм.
  • Влада зареєструвала 1 999 випадків підтоплення доріг, зсувів ґрунту й руйнування обʼєктів інфраструктури, а також ще 2 238 випадків пошкодження приватного майна. 
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