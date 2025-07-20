Нетаньягу пропустив засідання уряду через отруєння і кілька днів працюватиме вдома

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пропустив щотижневе засідання уряду та працюватиме з дому щонайменше три дні через погане самопочуття.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на його офіс.

За даними канцелярії прем’єра, Нетаньягу стало зле вночі. Його оглянув лікар Алон Хершко - завідувач відділення внутрішньої медицини медичного центру "Адасса Ейн-Керем". Медик діагностував у 75-річного політика запалення кишківника, спричинене вживанням зіпсованої їжі.

Після додаткових обстежень стан Нетаньягу оцінили як добрий. Лікарі рекомендували прем’єру відпочинок вдома, звідки він тимчасово керуватиме державними справами.