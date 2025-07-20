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Нетаньягу пропустив засідання уряду через отруєння і кілька днів працюватиме вдома

Лікарі рекомендували прем’єру Ізраїлю відпочинок. 

Нетаньягу пропустив засідання уряду через отруєння і кілька днів працюватиме вдома
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пропустив щотижневе засідання уряду та працюватиме з дому щонайменше три дні через погане самопочуття.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на його офіс. 

За даними канцелярії прем’єра, Нетаньягу стало зле вночі. Його оглянув лікар Алон Хершко - завідувач відділення внутрішньої медицини медичного центру "Адасса Ейн-Керем". Медик діагностував у 75-річного політика запалення кишківника, спричинене вживанням зіпсованої їжі.

Після додаткових обстежень стан Нетаньягу оцінили як добрий. Лікарі рекомендували прем’єру відпочинок вдома, звідки він тимчасово керуватиме державними справами.

  • Останніми роками Нетаньягу стикався з низкою проблем зі здоров’ям. У грудні 2023 року йому видалили простату, а в березні 2024-го він переніс операцію з видалення грижі й кілька днів не працював через грип. У 2023 році політик переніс операцію з встановлення кардіостимулятора після тимчасової блокади серця. Тоді лікарі вперше повідомили про давню проблему з серцевою провідністю.
  • Згідно з останнім оприлюдненим медичним звітом у січні 2023 року, стан здоров’я прем’єра був "повністю нормальним", кардіостимулятор працював належно, а жодних ознак аритмії чи інших серцевих порушень виявлено не було.
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