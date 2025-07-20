У Японії сьогодні відбулися вибори до верхньої палати парламенту. Вони вирішать долю прем'єра Ісіби

Керівній Ліберально-демократичній партії (ЛДП) та її молодшому партнеру по коаліції “Комейто” потрібно забезпечити собі 50 місць.

У Японії сьогодні відбулися вибори до верхньої палати парламенту на тлі зростання цін та загрози нових тарифів з боку США, повідомляє BBC.

Керівній Ліберально-демократичній партії (ЛДП) та її молодшому партнеру по коаліції “Комейто” потрібно забезпечити собі 50 місць, щоб зберегти абсолютну більшість у верхній палаті. Але останні опитування показують, що вони можуть не досягти успіху.

Ці вибори відбуваються у складний час для прем'єр-міністра Сіґеру Ісіби та його урядової коаліції, оскільки президент США Дональд Трамп посилює тиск на Токіо під час напружених переговорів щодо тарифів.

Величезний автомобільний сектор Японії, який забезпечує 8% робочих місць у країні, потерпає від жорстких мит, що вже діють.

Слабкі дані щодо експорту минулого тижня викликали побоювання, що четверта за величиною економіка світу може перейти в технічну рецесію.

Ісіба домовився про зустріч з Трампом ще у лютому та сім разів відправляв свого торгового посланця до Вашингтона, але жодної угоди досягнуто не було.

Для виборців боротьба зі зростанням цін також є центральною проблемою. Вартість рису, основного продукту харчування для японських домогосподарств, з минулого року зросла майже вдвічі. Протягом останніх кількох місяців уряду довелося використовувати свої екстрені запаси, щоб подолати дефіцит.

З моменту минулорічних виборів до нижньої палати, на яких коаліція не змогла отримати більшість, ЛДП не змогла повернути довіру виборців, які незадоволені стагнацією заробітної плати та невпинною інфляцією.

Тим часом популістська партія “Сансейто”, яка використовує соціальні мережі для залучення молодих виборців, спостерігає сплеск популярності. Опитування показують, що її гасло “Японія понад усе” знайшло відгук у деяких консерваторів, хоча її жорстка позиція щодо іноземців викликала критику. Партія хоче “суворіших правил та обмежень” щодо імміграції, виступає проти “глобалізму” та “радикальної” гендерної політики, а також хоче переосмислити питання декарбонізації та вакцинації.

Якщо коаліція Іcіби не зможе забезпечити 50 місць, вона втратить більшість в обох палатах парламенту, що може загрожувати його лідерству та призвести до політичної нестабільності.

Правоцентристська партія Іcіби керує Японією майже безперервно з 1955 року, хоча й з частою зміною лідера.

Останнього разу ЛДП та “Комейто” не змогли здобути більшість у верхній палаті у 2010 році, оскільки вже не пройшли прохідний бар'єр у 2007 році. Після цього відбулася рідкісна зміна уряду у 2009 році, коли нині неіснуюча Демократична партія Японії правила протягом трьох непростих років.