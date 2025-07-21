У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
ГоловнаСвіт

В Індонезії у пожежі на поромі загинуло 5 осіб, сотні отримали поранення

Понад 280 людей було врятовано, багато хто стрибнув за борт, щоб втекти від вогню.

В Індонезії у пожежі на поромі загинуло 5 осіб, сотні отримали поранення
Фото: BASARNAS/AP/picture alliance

Унаслідок пожежі на індонезійському пасажирському поромі загинуло щонайменше п'ять людей, а сотні отримали поранення.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це пише DW з посиланням на берегову охорону країни. 

Понад 280 людей було врятовано, багато хто стрибнув за борт, щоб втекти від вогню.

За даними Індонезійського агентства морської безпеки, пором KM Barcelona 5 прямував до Манадо, столиці провінції Північний Сулавесі, з Талауда ‒ острівного району провінції ‒ коли загорівся у водах поблизу Талісе.

Інцидент стався лише через кілька тижнів після того, як щонайменше 19 людей загинули, коли пором затонув біля популярного курортного острова Балі.

“Повідомляється про п'ятьох загиблих, двох з яких ще не ідентифіковано. Тим часом 284 особи були безпечно евакуйовані”, — йдеться у заяві агентства Bakamla.

Морські інциденти часто трапляються на архіпелазі Південно-Східної Азії, що складається приблизно з 17 000 островів, частково через сумнівні стандарти безпеки або негоду.

Затоплення порома на шляху до Балі на початку липня було пов'язане з негодою, тоді як у березні човен, на борту якого перебували 16 людей, перекинувся в бурхливих водах біля Балі, унаслідок чого загинула австралійка та поранено щонайменше одну людину.

У 2018 році понад 150 людей потонули, коли пором затонув в одному з найглибших озер світу на острові Суматра.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies