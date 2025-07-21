В Індонезії у пожежі на поромі загинуло 5 осіб, сотні отримали поранення

Понад 280 людей було врятовано, багато хто стрибнув за борт, щоб втекти від вогню.

Унаслідок пожежі на індонезійському пасажирському поромі загинуло щонайменше п'ять людей, а сотні отримали поранення.

Про це пише DW з посиланням на берегову охорону країни.

Понад 280 людей було врятовано, багато хто стрибнув за борт, щоб втекти від вогню.

За даними Індонезійського агентства морської безпеки, пором KM Barcelona 5 прямував до Манадо, столиці провінції Північний Сулавесі, з Талауда ‒ острівного району провінції ‒ коли загорівся у водах поблизу Талісе.

Інцидент стався лише через кілька тижнів після того, як щонайменше 19 людей загинули, коли пором затонув біля популярного курортного острова Балі.

“Повідомляється про п'ятьох загиблих, двох з яких ще не ідентифіковано. Тим часом 284 особи були безпечно евакуйовані”, — йдеться у заяві агентства Bakamla.

Морські інциденти часто трапляються на архіпелазі Південно-Східної Азії, що складається приблизно з 17 000 островів, частково через сумнівні стандарти безпеки або негоду.

Затоплення порома на шляху до Балі на початку липня було пов'язане з негодою, тоді як у березні човен, на борту якого перебували 16 людей, перекинувся в бурхливих водах біля Балі, унаслідок чого загинула австралійка та поранено щонайменше одну людину.

У 2018 році понад 150 людей потонули, коли пором затонув в одному з найглибших озер світу на острові Суматра.