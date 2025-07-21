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ЄС підготує план заходів у відповідь на загострення торговельної позиції Трампа

Посланці Європейського Союзу мають зустрітися цього тижня.

ЄС підготує план заходів у відповідь на загострення торговельної позиції Трампа
Фото: EPA/UPG

Посланці Європейського Союзу мають зустрітися вже цього тижня, щоб сформулювати план заходів щодо реагування на можливий сценарій без угоди з президентом США Дональдом Трампом.

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Про це пише Bloomberg, зазначаючи, що позиція американського президента щодо переговорів про тарифи загострилася напередодні крайнього терміну 1 серпня.

Переважна більшість вважає за краще продовжувати переговори зі Сполученими Штатами, щоб знайти вихід із глухого кута до крайнього терміну наступного місяця. Проте, за словами джерел, знайомих із ситуацією, після переговорів у Вашингтоні минулого тижня поки не вдалося досягти сталого прогресу. Переговори продовжаться протягом наступних двох тижнів.

За словами джерел, зараз США прагнуть майже універсального тарифу на товари ЄС, що перевищує 10%, зі все меншою кількістю винятків, обмежених авіацією, деякими медичними виробами та генеричними ліками, деякими спиртними напоями та певним набором виробничого обладнання, необхідного США.

Окрім того, відомо, що сторони обговорили потенційну стелю для деяких секторів, а також квоти на сталь та алюміній і спосіб відокремлення ланцюгів поставок від джерел, які перевантажують метали. Однак навіть якщо угоду буде досягнуто, вона потребуватиме схвалення Трампа, а його позиція незрозуміла.

  • Раніше Financial Times написав, що Трамп посилив вимоги у торгових переговорах із Євросоюзом, вимагаючи встановити мінімальні мита на рівні 15–20% при будь-якій угоді з блоком. 
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