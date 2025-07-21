Голова МЗС Франції їде до Києва на нараду послів

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибуде до Києва у понеділок, 21 липня. Він візьме участь у нараді послів.
Про це він повідомив у соцмережі Х.
"Я їду до Києва. Я візьму участь у конференції послів і від імені Франції підтверджу нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та свободи українського народу", - написав Барро.
Він також опублікував фото з потяга.
Раніше МЗС Франції анонсувало дводенний візит г Барро до України.
Повідомлялося, що Барро відвідає також Чорнобильську атомну електростанцію та наголосить на провідній ролі Франції у забезпеченні ядерної безпеки та в реабілітації ЧАЕС після захоплення росіянами в 2022 році.
- Як повідомлялося, сьогодні президент Володимир Зеленський проведе конференцію послів України в іноземних державах, яка має назву "Від сили дипломатії до дипломатії сили".
- Напередодні голова МЗС України Андрій Сибіга і більше ніж 80 українських керівників дипмісій відвідали Запоріжжя та разом з очільником області Іваном Федоровим обговорили, що саме має бути ключовими пріоритетами в роботі з країнами-партнерами.
- Раніше Сибіга анонсував відкриття нових посольств та понад 10 нових консульських установ до кінця 2025 року, а президента Володимир Зеленський - "нові кадрові рішення".