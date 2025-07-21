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Голова МЗС Франції їде до Києва на нараду послів

Барро також відвідає Чорнобильську атомну електростанцію. 

Голова МЗС Франції їде до Києва на нараду послів
Жан-Ноель Барро
Фото: x.com/jnbarrot

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибуде до Києва у понеділок, 21 липня. Він візьме участь у нараді послів.

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Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Я їду до Києва. Я візьму участь у конференції послів і від імені Франції підтверджу нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та свободи українського народу", - написав Барро.

Він також опублікував фото з потяга.

Раніше МЗС Франції анонсувало дводенний візит г Барро до України. 

Повідомлялося, що Барро відвідає також Чорнобильську атомну електростанцію та наголосить на провідній ролі Франції у забезпеченні ядерної безпеки та в реабілітації ЧАЕС після захоплення росіянами в 2022 році.
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