В Іспанії потонув у басейні експосадовець МВС Ігор Грушевський

Це сталося в житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі, в якому вбили російського льотчика Максима Кузьмінова.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель колишнього посадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України Ігоря Грушевського.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За повідомленням генерального консульства України в Барселоні, смерть настала внаслідок утоплення. Консулами надано сприяння в оформленні відповідних документів для репатріації тіла в Україну", - повідомили журналістам у МЗС України.

Раніше видання EL ESPAÑOL повідомило, що 61-річний чоловік, якого знайшли мертвим у басейні, був Ігорем Грушевським, високопосадовцем Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України, а пізніше - Національної поліції України.

Видання повідомило, що ввечері 29 червня Грушевський плавав у басейні житлового комплексу, де нещодавно придбав квартиру. Його знайшли у воді, без ознак життя. Першу допомогу намагалися надати сусіди, згодом – медики, але врятувати його не вдалося.

На тілі не було явних слідів насильства, з одного вуха йшла кров. Мешканці припускають, що причиною могла стати раптова зупинка серця чи інсульт, утім не відкидають і можливість вбивства.

Консули допомагають з репатріацією тіла в Україну.

Також у ЗМІ зазначили, що він помер в іспанському житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі, в якому вбили російського льотчика Максима Кузьмінова, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну.