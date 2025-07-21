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В Іспанії потонув у басейні експосадовець МВС Ігор Грушевський

Це сталося в житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі, в якому вбили російського льотчика Максима Кузьмінова.

В Іспанії потонув у басейні експосадовець МВС Ігор Грушевський
Поліція Іспанії (ілюстративне фото)
Фото: Відкриті джерела

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель колишнього посадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України Ігоря Грушевського.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За повідомленням генерального консульства України в Барселоні, смерть настала внаслідок утоплення. Консулами надано сприяння в оформленні відповідних документів для репатріації тіла в Україну", - повідомили журналістам у МЗС України.

Раніше видання EL ESPAÑOL повідомило, що 61-річний чоловік, якого знайшли мертвим у басейні, був Ігорем Грушевським, високопосадовцем Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України, а пізніше - Національної поліції України.

Видання повідомило, що ввечері 29 червня Грушевський плавав у басейні житлового комплексу, де нещодавно придбав квартиру. Його знайшли у воді, без ознак життя. Першу допомогу намагалися надати сусіди, згодом – медики, але врятувати його не вдалося. 

На тілі не було явних слідів насильства, з одного вуха йшла кров. Мешканці припускають, що причиною могла стати раптова зупинка серця чи інсульт, утім не відкидають і можливість вбивства.

Консули допомагають з репатріацією тіла в Україну.

Також у ЗМІ зазначили, що він помер в іспанському житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі, в якому вбили російського льотчика Максима Кузьмінова, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну. 
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