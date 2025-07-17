Росія знову передає своїх убитих солдатів разом із тілами загиблих українських бійців

Росія, повертаючи тіла полеглих українських захисників, віддає і тіла своїх солдатів. Нові випадки виявили під час нещодавніх репатріацій.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
«Експерти МВС під час експертиз решток, які Росія передала під виглядом тіл українських захисників, виявили типові шеврони, тату з російською символікою, елементи форми та інші ознаки належності загиблих до військовослужбовців Росії», - розповіли в МВС.
Міністерство наголосило, що українська сторона «чітко, послідовно й професійно фіксує всі факти та діє виключно з гуманітарних міркувань».
- 17 липня стало відомо, що за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих.
- 16 червня Коордштаб повідомив, що відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі. В Україну повернули ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема - військовослужбовцям. Повідомлялося, що Україна повернула 6057 тіл.
- При цьому Росія навмисне ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих, повертаючи їх в понівеченому стані, а під час останніх репатріацій Україні передали й тіла окупантів, змішані з тілами українців.
- В МВС заявили, що ідентифікують тіла російських військових і передадуть їх Росії.