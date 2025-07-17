Росія знову передає своїх убитих солдатів разом із тілами загиблих українських бійців

Росія, повертаючи тіла полеглих українських захисників, віддає і тіла своїх солдатів. Нові випадки виявили під час нещодавніх репатріацій.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

«Експерти МВС під час експертиз решток, які Росія передала під виглядом тіл українських захисників, виявили типові шеврони, тату з російською символікою, елементи форми та інші ознаки належності загиблих до військовослужбовців Росії», - розповіли в МВС.

Міністерство наголосило, що українська сторона «чітко, послідовно й професійно фіксує всі факти та діє виключно з гуманітарних міркувань».