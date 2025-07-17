Державна служба України з етнополітики та свободи совісті винесла припис УПЦ МП щодо розірвання стосунків з РПЦ

Митрополит Онуфрій на Архієрейському соборі у Москві (2017 рік)

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) відреагувала на результати дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, а саме РПЦ.

“Київській митрополії УПЦ винесено Припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації”, - йдеться у повідомленні.

У виданому ДЕСС приписі вказано, що митрополит УПЦ МП Онуфрій має надати рішення найвищих органів церковної влади щодо виходу УПЦ МП зі структури РПЦ, а також втрати чинності для УПЦ МП всіх положень статуту РПЦ.

Він також має публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ та підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ.

Як зазначається, відповідно до законодавства, Київська митрополія УПЦ зобов’язана усунути виявлені порушення до 18 серпня 2025 року.