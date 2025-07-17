Державна служба України з етнополітики та свободи совісті винесла припис УПЦ МП щодо розірвання стосунків з РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) відреагувала на результати дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, а саме РПЦ.
“Київській митрополії УПЦ винесено Припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації”, - йдеться у повідомленні.
У виданому ДЕСС приписі вказано, що митрополит УПЦ МП Онуфрій має надати рішення найвищих органів церковної влади щодо виходу УПЦ МП зі структури РПЦ, а також втрати чинності для УПЦ МП всіх положень статуту РПЦ.
Він також має публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ та підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ.
Як зазначається, відповідно до законодавства, Київська митрополія УПЦ зобов’язана усунути виявлені порушення до 18 серпня 2025 року.
- 8 липня ДЕСС видала наказ “Про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви”.
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УПЦ МП звернулась до суду проти Кабміну через перевірку Київської митрополії на зв’язок з РПЦ.
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Ще у 2023 році Державна служба оприлюднила лист до Української православної церкви (МП). У ньому виклала рекомендації про те, які дії з боку УПЦ могли б засвідчити про її вихід зі складу Російської Православної Церкви.
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У травні стало відомо, що ДЕСС подаватиме в суд для ліквідації релігійних організацій, які не будуть виконувати припис про усунення ознак афілійованості із Російською православною церквою.
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Перед цим Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що під прикриттям “релігійної співпраці” РПЦ виконувати функції інструмента гібридного впливу, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні.