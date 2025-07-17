Головного лікаря херсонської лікарні заочно засудили до 12 років ув’язнення за пособництво окупантам

Також він розтратив понад 500 тис. гривень, які були на рахунку лікарні.

Суд заочно визнав винним у пособництві окупантам головного лікаря херсонської лікарні, який погодився співпрацювати з окупаційною владою та продовжив керувати медзакладом за російськими стандартами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Поліцейські встановили, що 58-річний генеральний директор “Херсонської міської клінічної лікарні ім. О.С. Лучанського” добровільно погодився на пропозицію окупантів і продовжив очолювати медзаклад як головний лікар. Після цього лікарня почала працювати за системою охорони здоров'я РФ.

Чоловік перереєстрував медичну установу за російським законодавством, проводив агітацію серед персоналу про необхідність співпраці з окупантами, організував виплату зарплати працівникам у російських рублях.

Крім того, на початку серпня 2022 року він безпідставно розтратив кошти, які перебували на рахунку лікарні. Очільник медзакладу уклав договори про закупівлю промислових пральної та сушильної машин із підприємцем, який тоді не міг поставити обладнання.

Таким чином з рахунку медзакладу на рахунок підприємця незаконно були сплачені 540 тис. гривень.

Перед деокупацією Херсона чоловік забезпечив переміщення документації та матеріально-технічних цінностей захопленої лікарні, зокрема, двох автомобілів “швидкої”, на лівобережжя Херсонщини. Сам він також виїхав туди із загарбниками.

На початку лютого 2023 року окупанти призначили його “виконуючим обов'язки головного лікаря” незаконно створеного медичного закладу “государствєнноє учрєждєніє здравоохранєнія Хєрсонской області “Гєнічєская центральная районная больніца”. Чоловік і досі продовжує на цій посаді незаконно реалізовувати політику окупантів у галузі охорони здоров'я.

Правоохоронці інкримінували фігуранту вчинення злочинів, передбачених ст. 111-2 “Пособництво державі-агресору” та ч. 4 ст. 191 “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем” Кримінального кодексу України.

Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років із конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Йому заборонено обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, місцевого самоврядування та медичних закладах державної та комунальної форми власності, на строк 15 років.