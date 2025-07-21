Еквадор екстрадував у США наркобарона Фіто

Місяць тому Адольфо Масіаса знову затримали після втечі з виправної колонії суворого режиму у 2024 році

Уряд Еквадору екстрадував відомого наркоторговця Адольфо Масіаса, також відомого як "Фіто", до Сполучених Штатів, повідомляє France24.

Місяць тому Масіаса знову затримали після втечі з виправної колонії суворого режиму у 2024 році, повідомила тюремна адміністрація країни.

Літак, що перевозив Масіаса, приземлився в штаті Нью-Йорк у неділю ввечері, згідно з даними сайту відстеження Flightradar.

У квітні прокуратура США висунула звинувачення проти Масіаса, голови банди "Los Choneros", за підозрою у розповсюдженні кокаїну, змові та порушеннях, пов'язаних зі вогнепальною зброєю, включно з контрабандою зброї.

У листі, поданому Міністерством юстиції США в неділю, йдеться, що Масіас має з'явитися у федеральному суді в понеділок "для пред'явлення обвинувачення за замінюючим обвинувальним актом у цій справі".

У неділю наркобарона було звільнено з-під варти у в'язниці суворого режиму на південному заході Еквадору "для процесу екстрадиції", повідомила тюремна адміністрація Еквадору SNAI у своїй заяві журналістам.

Масіас, колишній таксист, який став кримінальним авторитетом, минулого тижня погодився в суді Кіто на екстрадицію до Сполучених Штатів для пред'явлення обвинувачень.

Він перший еквадорець, екстрадований своєю країною після того, як минулого року було прийнято новий закон після референдуму, на якому президент Даніель Нобоа домагався схвалення кроків щодо посилення боротьби зі злочинними угрупованнями.