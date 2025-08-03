Каллас закликала ХАМАС роззброїтися та завершити правління у Смузі Гази

Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас заявила, що терористичне угрупування ХАМАС повинно роззброїтися та завершити своє правління у Смузі Гази.
Про це вона заявила у мережі Х.
"ХАМАС має роззброїтися та покласти край своєму правлінню в Газі" — написала Каллас.
Також вона прокоментувала нещодавні опубліковані ХАМАСом кадри ізраїльських заручників.
"Знімки ізраїльських заручників жахливі та викривають варварство ХАМАСу. Усіх заручників необхідно негайно та беззастережно звільнити", — наголошує Кая Каллас.
Водночас висока представниця європейської дипломатії наголосила на необхідності забезпечити доступ до масштабної гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.
- ХАМАС у суботу заявив, що не роззброїться, якщо не буде створено незалежну палестинську державу. Це є черговим запереченням ключової вимоги Ізраїлю для припинення війни в Газі.