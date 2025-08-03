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Зеленський запровадив санкції проти капітанів тіньового флоту Росії

На наступний тиждень погоджена синхронізація санкцій партнерів в українській юрисдикції. 

Зеленський запровадив санкції проти капітанів тіньового флоту Росії
Фото: rada.gov.ua

Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії, зокрема, застосований пакет санкцій проти тіньового флоту танкерів, що використовує Росія.

Про це він розповів у відеозверненні. 

"Сьогодні провів також нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційні пакети, і перший пакет уже сьогодні застосований. Санкції проти капітанів російського тіньового флоту, і будемо синхронізовувати все це – всі ці пакети – з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій", - сказав Зеленський.

За його словами, на наступний тиждень погоджена синхронізація санкцій партнерів в українській юрисдикції. 

"Необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями", - додав президент.

Відповідний указ опублікований на сайті президента. 

"Пакет «Капітани тіньового флоту» передбачає санкції проти 94 капітанів, які перевозили російську нафту в обхід цінової стелі, та п’яти компаній — операторів цього флоту. Наприклад, громадянин М’янми Со Хлаїн Він — капітан танкера JUN MA (під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та Австралії), що здійснив понад 40 рейсів із російських портів до Китаю, Індії та Туреччини. Персональні обмеження проти таких капітанів зроблять участь у санкційних схемах токсичною та закриють їм доступ до цивілізованого світу", - прокоментував уповноважений президента  з питань санкційної політики Владислав Власюк.

  • 30 липня Зеленський підписав закон про розширення застосування санкції проти "тіньового флоту" Росії. Закон розширює застосування санкцій до морських і повітряних суден, причетних до дій, що загрожують національній безпеці України.
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