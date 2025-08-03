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​Блок експрезидента Молдови Додона отримав офіційну реєстрацію ЦВК

Для участі у парламентських виборах блок має подати повний список кандидатів.

​Блок експрезидента Молдови Додона отримав офіційну реєстрацію ЦВК
Колишній президент Молдови і очільник Партії соціалістів Ігор Додон
Фото: EPA/UPG

Центральна виборча комісія Молдови зареєструвала «Патріотичний виборчий блок» Ігоря Додона як політичне об’єднання. До складу блоку входять Партія соціалістів, партія «Серце Молдови» та партія «Майбутнє Молдови», пише Newsmaker.

Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні 3 серпня. Для участі у парламентських виборах блок має подати повний список кандидатів.

Комісія також затвердила виборчий символ об’єднання: п’ятикутна зірка з рівними променями під кутом 36°, розділена на 10 сегментів і пофарбована по черзі в білий і чорний кольори. У центрі зірки — чорне серце.

Блок став третім політичним об’єднанням, яке подало документи на участь у виборах після партій PAS та «Демократія вдома».

  • У 2022-му молдовська антикорупційна прокуратура висунула обвинувачення проти колишнього президента країни Додона.
  • Політик проходив за чотирма кримінальними статтями, включно з державною зрадою та корупцією.
  • У квітні Додон заявив, що нібито більшість громадян підтримують дружбу та співпрацю з РФ. Він упевнений, що його команда "зможе не лише повною мірою відновити стратегічне партнерство з Росією, але й вивести його на новий рівень".
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