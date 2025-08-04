Понад 60 мігрантів загинули внаслідок перекидання човна біля узбережжя Ємену

На борту човна було понад 150 людей, 12 із них вдалося врятувати.

Понад 60 мігрантів загинули біля узбережжя Ємену унаслідок перекидання човна. Аварія судна сталася через негоду. На борту перебувало блтзько 157 людей. Вдалося врятувати 12 із них.

Про це пише ВВС.

Судно перекинулося біля південної єменської провінції Аб'ян. За словами керівника єменського відділення Міжнародної організації з міграції (МОМ) Абдусаттора Есоєва, десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.

Тіла 54 мігрантів були знайдені на узбережжі в південному районі Ханфар, ще 14 тіл доправили до моргу в столиці провінції Аб’ян – місті Зінджибар.

Поліція провінції Аб’ян оприлюднила заяву про масштабну пошуково-рятувальну операцію. Вважається, що більшість жертв є громадянами Ефіопії. Мігранти вирушили небезпечним маршрутом уздовж великої прибережної зони, яку часто використовують контрабандисти.

Ємен залишається ключовим транзитним шляхом для мігрантів, які прямують до країн Перської затоки в пошуках роботи. МОМ зазначає, що в останні місяці сотні людей загинули або зникли безвісти внаслідок кораблетрощ на цьому маршруті.

Раніше МОМ описувала цей маршрут як "один із найжвавіших та найнебезпечніших міграційних маршрутів".

У березні два човни з понад 180 мігрантами затонули біля узбережжя єменського району Дубаб через бурхливе море. Тоді врятували лише двох членів екіпажу, а всі пасажири, що залишилися, зникли безвісти та, ймовірно, загинули.

Мігранти, які прибувають до Центрів реагування на міграцію в Ємені, також повідомляють, що контрабандисти стають дедалі безвідповідальнішими й свідомо відправляють човни в небезпечних умовах, щоб уникнути патрулів, згідно зі звітом МОМ.

Попри ризики, багато мігрантів продовжують подорожі: лише у 2024 році понад 60 000 людей прибули до Ємену.

За останнє десятиліття проєкт МОМ Missing Migrants (Зниклі мігранти) зафіксував понад 3 400 смертей і випадків зникнення людей на цьому маршруті — 1 400 з них загинули внаслідок утоплення.