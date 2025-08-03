​Рада Безпеки ООН розгляне питання заручників у Смузі Гази 5 серпня

Рада Безпеки ООН проведе у вівторок, 5 серпня, спеціальне засідання щодо ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС у Смузі Гази.
Про це повідомила канцелярія міністра закордонних справ Ізраїлю Ґідеона Саара, пише Times of Israel.
Саар закликав до обговорення після того, як ХАМАС і «Палестинський ісламський джихад» оприлюднили відео, де двоє заручників мають вкрай виснажений вигляд.
Ідеться про щонайменше 50 осіб, які досі перебувають у полоні.
- Ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу у заявив, що кадри з двома виснаженими заручниками, яких утримують у Смузі Гази, свідчать про небажання ХАМАСу укладати угоду про звільнення.
- 2 серпня стало відомо, що ХАМАС остаточно вийшов з переговорів щодо припинення вогню у Смузі Гази, що змушує Ізраїль готувати військове рішення для доведення війни до завершення.