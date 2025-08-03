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​Рада Безпеки ООН розгляне питання заручників у Смузі Гази 5 серпня

Ідеться про щонайменше 50 осіб.

​Рада Безпеки ООН розгляне питання заручників у Смузі Гази 5 серпня
Радбез ООН, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Рада Безпеки ООН проведе у вівторок, 5 серпня, спеціальне засідання щодо ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС у Смузі Гази. 

Про це повідомила канцелярія міністра закордонних справ Ізраїлю Ґідеона Саара, пише Times of Israel.

Саар закликав до обговорення після того, як ХАМАС і «Палестинський ісламський джихад» оприлюднили відео, де двоє заручників мають вкрай виснажений вигляд. 

Ідеться про щонайменше 50 осіб, які досі перебувають у полоні.

  • Ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу у заявив, що кадри з двома виснаженими заручниками, яких утримують у Смузі Гази, свідчать про небажання ХАМАСу укладати угоду про звільнення.
  • 2 серпня стало відомо, що ХАМАС остаточно вийшов з переговорів щодо припинення вогню у Смузі Гази, що змушує Ізраїль готувати військове рішення для доведення війни до завершення.
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