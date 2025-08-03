​Рада Безпеки ООН розгляне питання заручників у Смузі Гази 5 серпня

Рада Безпеки ООН проведе у вівторок, 5 серпня, спеціальне засідання щодо ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС у Смузі Гази.

Про це повідомила канцелярія міністра закордонних справ Ізраїлю Ґідеона Саара, пише Times of Israel.

Саар закликав до обговорення після того, як ХАМАС і «Палестинський ісламський джихад» оприлюднили відео, де двоє заручників мають вкрай виснажений вигляд.

Ідеться про щонайменше 50 осіб, які досі перебувають у полоні.