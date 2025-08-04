Камбоджа і Таїланд розпочали переговори у Малайзії

У понеділок 4 серпня у Малайзії високопоставлені представники силових структур Камбоджі та Таїланду розпочали переговори, спрямовані на деескалацію напруженості на кордоні після найсерйозніших за десятиліття сутичок між цими двома сусідніми, внаслідок яких загинуло понад 40 людей.

Про це пише Bloomberg.

Засідання так званого Генерального прикордонного комітету – одного з кількох двосторонніх механізмів для обговорення прикордонних питань – перенесли до Куала-Лумпура на прохання Таїланду, який пояснив це прохання чутливістю ситуації та потребою в нейтральному майданчику.

Речник міністерства оборони Малайзії підтвердив, що переговори розпочалися.

Хоча припинення вогню 29 липня допомогло зупинити п’ятиденні інтенсивні бої, сотні тисяч людей по обидва боки кордону залишаються у таборах для евакуйованих через побоювання нових сутичок. У неділю міністерство оборони Камбоджі звинуватило Таїланд у плануванні нових атак, зокрема через наказ про евакуацію у прикордонних районах, на що Бангкок відповів, що це спроба дискредитувати країну.

У понеділок обидві сторони конфлікту заявили, що ситуація на кордоні є спокійною, та пообіцяли дотримуватися режиму припинення вогню. Повідомляють, що перемир’я досягнули за посередництва прем’єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма. Також воно стало результатом тиску з боку президента США Дональда Трампа, який використав торговельні мита як засіб впливу.

В.о. прем’єр-міністра Таїланду Пхумтхам Вечаячай та прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет домовилися провести засідання прикордонного комітету в межах умов перемир’я. На прохання Таїланду зустріч продовжили з одного дня до чотирьох. Як заявила влада Таїланду, у четвер, тобто у заключний день, до перемовин приєднаються міністри оборони обох країн, а також спостерігачі з Малайзії, США та Китаю.

Під час зустрічі також можуть обговорити можливість створення ширшого механізму моніторингу прикордонної ситуації з боку АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії — міжурядова організація, створена для зміцнення політичного, економічного, культурного та безпекового співробітництва між країнами Південно-Східної Азії - ред.).

Початок конфлікту між Таїландом і Камбоджею сягає суперечок щодо колоніальних мап і договорів, які визначали спільний кордон. Відносна стабільність зберігалася з часу сутичок у 2011 році, які також призвели до десятків жертв, однак минулого місяця конфлікт знову загострився.