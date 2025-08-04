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​Південна Корея почала прибирати гучномовці на кордоні із КНДР

Так країна прагне послабити напругу із Пхеньяном.

​Південна Корея почала прибирати гучномовці на кордоні із КНДР
Демонтаж гучномовців у Південній Кореї
Фото: EPA/UPG

Південна Корея почала прибирати гучномовці, розташовані вздовж держрубежу із КНДР. За їхньою допопомогою раніше транслювалися антипхеньянські передачі.

Про це пише Reuters.

Міністерство оборони Сеула повідомило, що так новий уряд президента Лі Дже Мена прагне послабити напруженість у відносинах з Пхеньяном.

Демонтаж гучномовців Південною Кореєю з понеділка є лише "практичним заходом, що допоможе послабити напруженість між Півднем і Північчю", йдеться у заяві міністерства в понеділок.

Невдовзі після вступу Лі на посаду його адміністрація вимкнула пропагандистські трансляції з критикою північнокорейського режиму, прагнучи відновити діалог.

Але Північна Корея відхилила ці пропозиції та заявила, що не зацікавлена в переговорах з Південною Кореєю.

Країни технічно залишаються у стані війни після того, як Корейська війна 1950-53 років завершилася перемир'ям, а відносини погіршилися за останні кілька років.

  • 26 травня тоді ще кандидат у президенти Південної Кореї заявив, що хоче відновити гарячу лінію з Північною Кореєю і має намір сприяти "взаємному міжкорейському діалогу".
  • 11 червня армія Південної Кореї призупинила антикорейські трансляції через гучномовець на кордоні з КНДР. 13 червня Північна Корея зробила такий самий крок.
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