​Південна Корея почала прибирати гучномовці на кордоні із КНДР

Південна Корея почала прибирати гучномовці, розташовані вздовж держрубежу із КНДР. За їхньою допопомогою раніше транслювалися антипхеньянські передачі.

Про це пише Reuters.

Міністерство оборони Сеула повідомило, що так новий уряд президента Лі Дже Мена прагне послабити напруженість у відносинах з Пхеньяном.

Демонтаж гучномовців Південною Кореєю з понеділка є лише "практичним заходом, що допоможе послабити напруженість між Півднем і Північчю", йдеться у заяві міністерства в понеділок.

Невдовзі після вступу Лі на посаду його адміністрація вимкнула пропагандистські трансляції з критикою північнокорейського режиму, прагнучи відновити діалог.

Але Північна Корея відхилила ці пропозиції та заявила, що не зацікавлена в переговорах з Південною Кореєю.

Країни технічно залишаються у стані війни після того, як Корейська війна 1950-53 років завершилася перемир'ям, а відносини погіршилися за останні кілька років.