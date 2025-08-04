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​Індія відповіла на критику закупівлі російської нафти

МЗС Індії зауважило, що ЄС та США самі активно торгують з Росією.

​Індія відповіла на критику закупівлі російської нафти
Ілюстративне фото

МЗС Індії відповіло на критику в бік Нью-Делі щодо закупівлі російської нафти.

“Індія стала мішенню для Сполучених Штатів та Європейського Союзу за імпорт нафти з Росії після початку конфлікту в Україні. Фактично, Індія почала імпортувати з Росії, оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після спалаху конфлікту”, - йдеться у повідомленні. 

МЗІ Індії нагадало, що в той час США активно заохочували такий імпорт для зміцнення стабільності світових енергетичних ринків. Імпорт Індії призначений для забезпечення передбачуваних та доступних цін на енергоносії для місцевого споживача, що необхідно через ситуацію на світовому ринку. 

“Однак показово, що ті самі країни, які критикують Індію, самі торгують з Росією. На відміну від нашого випадку, така торгівля навіть не є життєво важливою національною потребою”, - наголосили в МЗС Індії.

Зокрема, у 2024 році ЄС мав двосторонній обсяг торгівлі товарами з Росією на суму 67,5 млрд євро, а обсяг торгівлі послугами оцінювався в 17,2 млрд євро у 2023 році, що значно більше, ніж загальний обсяг торгівлі Індії з Росією того року або пізніше. 

А європейський імпорт ЗПГ у 2024 році досяг рекордних 16,5 млн тонн, перевищивши останній рекорд у 15,21 млн тонн у 2022 році.

Крім того, торгівля між Європою та Росією включає добрива, гірничодобувну продукцію, хімікати, залізо та сталь, а також машини та транспортне обладнання.

США, в свою чергу, продовжують імпортувати з Росії гексафторид урану для своєї ядерної промисловості, паладій для своєї електромобільної промисловості, добрива, а також хімікати.

“На цьому тлі переслідування Індії є невиправданим та необґрунтованим. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки”, - підсумували у зовнішньополітичному відомстві Індії.

  • 25-відсоткове мито на імпорт товарів з Індії набуло чинності 30 липня. Причиною стали закупівлі Індією російської зброї та енергоресурсів. Крім того, Трамп пригрозив запровадити 100-відсоткові мита на імпорт з країн, що продовжують купувати нафту в Росії, якщо Москва не піде на "важливу мирну угоду" з Україною.
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