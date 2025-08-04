ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про корупцію Сергію Гайдаю

ВАКС взяв під варту з правом на заставу у сумі 10 млн грн.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту з правом на заставу у сумі 10 млн грн ексочільника Мукачівської РДА Закарпатської області Сергія Гайдая, пише LIGA.net.

Суд заарештував Сергія Гайдая на 60 днів із правом на заставу у сумі 10 млн грн. Прокуратура просила про взяття під варту з альтернативою внесення застави в сумі 30 млн грн.

Захист Гайдая просив відправити його під домашній арешт або задовольнити клопотання про взяття на поруки.

У суді Гайдай не визнав себе винним. Він заявив, що щомісяця їздить на фронт із волонтерською місією, і за 2024 рік передав допомоги 39 різним бригадам на суму у 42 млн грн.

Він також заявив, що на його утримуванні перебиває чотири дитини-сироти, їх батьки загинули, захищаючи Україну.