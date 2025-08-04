Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаПолітика

ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про корупцію Сергію Гайдаю

ВАКС взяв під варту з правом на заставу у сумі 10 млн грн.

ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про корупцію Сергію Гайдаю
Сергій Гайдай
Фото: Суспільне

Вищий антикорупційний суд взяв під варту з правом на заставу у сумі 10 млн грн  ексочільника Мукачівської РДА Закарпатської області Сергія Гайдая, пише LIGA.net.

Суд заарештував Сергія Гайдая на 60 днів із правом на заставу у сумі 10 млн грн. Прокуратура просила про взяття під варту з альтернативою внесення застави в сумі 30 млн грн.

Захист Гайдая просив відправити його під домашній арешт або задовольнити клопотання про взяття на поруки. 

У суді Гайдай не визнав себе винним. Він заявив, що щомісяця їздить на фронт із волонтерською місією, і за 2024 рік передав допомоги 39 різним бригадам на суму у 42 млн грн.

Він також заявив, що на його утримуванні перебиває чотири дитини-сироти, їх батьки загинули, захищаючи Україну.

  • 2 серпня Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.
  • Серед викритих на хабарі є чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій та військовослужбовці Національної гвардії. За інформацією джерел низки українським медіа, зокрема “Української правди” та РБК-Україна, а також Центру протидії корупції, йдеться про нардепа від “Слуг народу” Олексія Кузнєцова. Згодом цю інформацію підтвердив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія. 
  • Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, крім Кузнєцова є голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
  • Глава МВС Ігор Клименко заявив про відсторонення з посад військовослужбовців Нацгвардії, які є фігурантами корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.
  • Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Мукачівської РДА Сергія Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка з посад.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies