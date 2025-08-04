ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про корупцію Сергію Гайдаю

Вищий антикорупційний суд взяв під варту з правом на заставу у сумі 10 млн грн ексочільника Мукачівської РДА Закарпатської області Сергія Гайдая, пише LIGA.net.
Суд заарештував Сергія Гайдая на 60 днів із правом на заставу у сумі 10 млн грн. Прокуратура просила про взяття під варту з альтернативою внесення застави в сумі 30 млн грн.
Захист Гайдая просив відправити його під домашній арешт або задовольнити клопотання про взяття на поруки.
У суді Гайдай не визнав себе винним. Він заявив, що щомісяця їздить на фронт із волонтерською місією, і за 2024 рік передав допомоги 39 різним бригадам на суму у 42 млн грн.
Він також заявив, що на його утримуванні перебиває чотири дитини-сироти, їх батьки загинули, захищаючи Україну.
- 2 серпня Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.
- Серед викритих на хабарі є чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій та військовослужбовці Національної гвардії. За інформацією джерел низки українським медіа, зокрема “Української правди” та РБК-Україна, а також Центру протидії корупції, йдеться про нардепа від “Слуг народу” Олексія Кузнєцова. Згодом цю інформацію підтвердив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.
- Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, крім Кузнєцова є голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
- Глава МВС Ігор Клименко заявив про відсторонення з посад військовослужбовців Нацгвардії, які є фігурантами корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.
- Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Мукачівської РДА Сергія Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка з посад.