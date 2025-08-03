Зеленський звільнив з посад начальників Мукачівської РДА та Рубіжанської МВА

Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Мукачівської РДА Сергія Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка з посад.
Відповідні документи від 2 серпня 2025 року оприлюднили на сайті Президента.
"Звільнити Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", — ідеться у розпорядженні №98/2025-pп.
“Звільнити Юрченка Андрія Федоровича з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області", — ідеться у розпорядженні №99/2025-pп.
- 2 серпня Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.
- Серед викритих на хабарі є чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій та військовослужбовці Національної гвардії. За інформацією джерел низки українським медіа, зокрема “Української правди” та РБК-Україна, а також Центру протидії корупції, йдеться про нардепа від “Слуг народу” Олексія Кузнєцова. Згодом цю інформацію підтвердив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.
- Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, крім Кузнєцова є голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
- Глава МВС Ігор Клименко заявив про відсторонення з посад військовослужбовців Нацгвардії, які є фігурантами корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.