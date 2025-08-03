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Зеленський звільнив з посад начальників Мукачівської РДА та Рубіжанської МВА

Гайдая та Юрченка підозрюють у корупційній схемі із закупівлями дронів та РЕБ для армії.

Зеленський звільнив з посад начальників Мукачівської РДА та Рубіжанської МВА
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Мукачівської РДА Сергія Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка з посад.

Відповідні документи від 2 серпня 2025 року оприлюднили на сайті Президента.

"Звільнити Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", — ідеться у розпорядженні №98/2025-pп.

“Звільнити Юрченка Андрія Федоровича з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області", — ідеться у розпорядженні №99/2025-pп.

Фото: скріншот

  • 2 серпня Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.
  • Серед викритих на хабарі є чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій та військовослужбовці Національної гвардії. За інформацією джерел низки українським медіа, зокрема “Української правди” та РБК-Україна, а також Центру протидії корупції, йдеться про нардепа від “Слуг народу” Олексія Кузнєцова. Згодом цю інформацію підтвердив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія. 
  • Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, крім Кузнєцова є голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
  • Глава МВС Ігор Клименко заявив про відсторонення з посад військовослужбовців Нацгвардії, які є фігурантами корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.
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