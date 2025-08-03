Зеленський звільнив з посад начальників Мукачівської РДА та Рубіжанської МВА

“Звільнити Юрченка Андрія Федоровича з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області", — ідеться у розпорядженні №99/2025-pп.

"Звільнити Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", — ідеться у розпорядженні №98/2025-pп.

Відповідні документи від 2 серпня 2025 року оприлюднили на сайті Президента.

Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Мукачівської РДА Сергія Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка з посад.

Гайдая та Юрченка підозрюють у корупційній схемі із закупівлями дронів та РЕБ для армії.

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