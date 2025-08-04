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28 ОМБр отримала від волонтерів 12-тонну вантажівку з гідробортом Пресреліз

Бійці знаходяться у Донецькій області.

28 ОМБр отримала від волонтерів 12-тонну вантажівку з гідробортом
Вантажівка від волонтерів

«Українська команда» передала бійцям 28 Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу потужну вантажівку. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Передали чергову автівку – 12-тонник з гідробортом – бійцям 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Ці хлопці майже три з половиною роки знаходяться на передовій. Героїчно боронять Донбас. Жодного разу не були на повноцінній ротації», - повідомляють в «Українській команді».

Волонтери сподіваються, що автівка стане надійним помічником бійцям 28 бригади у виконанні їхніх надскладних завдань і допоможе зберегти життя захисників.

Військовослужбовці 28 бригади відзначили, що ця допомога дуже важлива для них, і подякували «Українській команді» за постійну підтримку.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» з початку повномасштабного вторгнення передала на передову понад 90 одиниць автомобільної техніки.
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