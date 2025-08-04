У Румунії посилюють заходи безпеки на збройових заводах

Таке рішення пов'язано із пожежею на збройовому заводі у місті Куджир.

На збройовому заводі в місті Куджир у Румунії сталася масштабна пожежа.

У Румунії будуть посилені заходи безпеки на обʼєктах військової інфраструктури, повідомив міністр економіки країни Раду Міруца.

“Я видав міністерський наказ, який знову запроваджує обов'язок для будь-якої особи, яка входить на один із заводів з виробництва озброєнь або складів боєприпасів у Румунії, отримувати дозвіл на міністерському рівні після перевірки, проведеної секретною розвідувальною службою”, - написав Міруца.

Він нагадав, що цей обов'язок існував, але був скасований у січні 2025 року.

Також міністр запросив термінового оновлення всіх планів щодо безпеки об'єктів (людська та електронна охорона), складських приміщень, виробничих площ, включаючи дату останнього контролю та наказані заходи.

“Якщо ще є директор (сподіваюся, що ні), який вважає, що завод з виробництва патронів або вогнепальної зброї працює як машина для морозива, я пропоную йому скористатися цією можливістю, щоб запитати себе”, - зауважив міністр економіки Румунії.