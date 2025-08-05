Францію та ЄС закликали запобігти знищенню контрацептивів USAID на $10 млн

Протизаплідні засоби, які зараз зберігаються в Бельгії та мають бути знищені у Франції, не будуть розподілені, як планувалося спочатку.

Депутати та неурядові організації на Париж і Брюссель тиснуть, аби вони запобігли спалюванню контрацептивів на суму майже 10 мільйонів доларів, що належать програмі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яка залишилася без фінансування.

Про це пише Politico.

Протизаплідні засоби, які зараз зберігаються в Бельгії та мають бути знищені у Франції, не будуть розподілені, як планувалося спочатку ‒ через відновлення політики США, яка забороняє надсилати допомогу організаціям, що надають послуги з абортів, повідомив речник Державного департаменту США газеті Guardian у липні.

“Ми просимо Європейську комісію втрутитися”, – сказала Мелісса Камара, французька депутатка Європарламенту від партії “Зелені”, яка надіслала відповідного листа президентці Комісії Урсулі фон дер Ляєн.

“Європейський Союз повинен рішуче висловитися, заявивши, що захист прав жінок та сексуальних і репродуктивних прав у всьому світі є однією з фундаментальних цінностей, яких він дотримується”, – додала вона.

США “все ще перебувають у процесі визначення подальших дій” щодо контрацептивів, заявив раніше речник Державного департаменту Томмі Піготт.

“Ми не говоримо про контрацептиви в контексті презервативів”, – сказав Піготт, стверджуючи, що затримані продукти були “потенційно… абортивними засобами – речовинами, які можуть викликати аборт – які були придбані за часів адміністрації колишнього президента Джо Байдена та можуть порушувати так звану “Політику Мехіко”.

“Політика Мехіко”, названа на честь місця, де її було оголошено, забороняє надсилання допомоги США постачальникам послуг з абортів. У січні президент Дональд Трамп відновив її.

За даними Guardian, контрацептиви, що мають знищити, ‒ переважно тривалої дії, такі як внутрішньоматкові спіралі та протизаплідні імплантати.

Лист Камари з’явився на тлі все більшого занепокоєння у Франції, країні, яка минулого року закріпила право на аборт у своїй конституції.

Марін Тондельє, лідер французьких “Зелених”, написала відкритого листа, адресованого президенту Еммануелю Макрону, наголосивши, що Франція не може бути”«співучасником, навіть опосередковано, ретроградної політики, а також не може терпіти знищення життєво важливих медичних ресурсів, коли вони можуть врятувати життя, запобігти небажаній вагітності та сприяти більшій автономії жінок”.