Мешканця Київщини підозрюють у продажі зброї

За даними поліції чоловік продавав гранати та вогнепальну зброю.

Співробітники поліції Київської області підозрюють 38-річного мешканця Фастівщини у продажі зброї.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

“Правоохоронці зʼясували, що цьогоріч у липні, підозрюваний за 2000 гривень збував “клієнту” дві гранати Ф-1, РГД-5 із запалами УРЗГМ-2, УРЗГМ до них”, - повідомили в поліції.

А в кінці цього ж місяця, за даними поліції, чоловік за 41 тис. гривень повторно продав вогнепальну зброю.

Правоохоронці затримали фігуранта та помістили до ізолятора тимчасового тримання, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у зберіганні, придбанні та збуті вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).